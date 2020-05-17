Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi
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Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi

Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da korona virüsüne karşı gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanları İHA tarafından görüntülenerek portre fotoğrafları çekildi.

Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi
17.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:17

Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi

BURSA - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da korona virüsüne karşı gece gündüz demeden çalışan fedakar sağlık çalışanları İHA tarafından görüntülenerek portre fotoğrafları çekildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadelenin başında gelen sağlık çalışanları gece gündüz demeden mesailerine devam ediyor. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 polikliniğinde görev alan doktorundan, hemşiresine, teknik ekibinden, temizlik personeline kadar fedakar sağlık çalışanları İHA objektifine poz verdi.

Türkiye'nin salgını birçok ülkeye göre iyi yönetmesinde büyük katkı sahibi olan sağlık çalışanları, pandeminin iyileşme sürecinden memnun olduklarını dile getirdi. Bu süreçte birçok sağlık personeli ailesinden ayrı kalırken, havaların ısınmasıyla maske ve koruyucu kıyafetlerle çalışmakta sağlıkçıları iki kat zorluyor.

Bursa'da korona virüs savaşçıları İHA objektiflerine poz verdi

Kaynak: İHA

Manşet

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