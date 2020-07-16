Bursa'da korona tedbirlerine uyulmuyor Bursa'da Covid-19 vakalarının artmasına rağmen toplu taşıma araçları ve düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı anlar kameralara yansıdı.

Bursa'da Covid-19 vakalarının artmasına rağmen toplu taşıma araçları ve düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı anlar kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gerek sosyal medya gerekse televizyondan her gün sosyal mesafe, maske ve hijyenle ilgili yaptığı uyarıların Bursa'da dikkate alınmadığı kameralara yansıdı. Toplu taşıma araçları ve sokak düğünlerinde iç içe olan insanların vaka sayılarında artışa sebep olabileceği uzmanlar tarafından tedirginlikle karşılanıyor.

81 ilde korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilse de bazı vatandaşların hala maskelerini takmadığı ya da çene altında tuttuğu görülüyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde de sık sık yetkililer uyarsa da sokak düğünleri ve toplu taşıma yapan minibüslerin kapasitenin üstünde yolcu taşıması vatandaş kameralarına yansıyor. Bir minibüsün dolu olmasına rağmen hala yolcu almaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'daki Covid-19 vakalarında artış nedeniyle şehirdeki vatandaşları duyarlı olmaya davet ederken, geçtiğimiz günlerde bir otobüs içerisindeki kalabalığın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, "Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşünelim" demişti. - BURSA

Kaynak: İHA