Bursa'da korona tedavisi gören çocuğun annesinden duygulandıran mektup
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Bursa'da korona tedavisi gören çocuğun annesinden duygulandıran mektup

Bursa'da Covid-19 tedavisi gören çocuklar taburcu edilirken, korona tedavisi gören 5 yaşındaki bir çocuğun annesinin yazdığı mektup duygulandırdı.

Bursa'da korona tedavisi gören çocuğun annesinden duygulandıran mektup
08.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:06

Bursa'da Covid-19 tedavisi gören çocuklar taburcu edilirken, korona tedavisi gören 5 yaşındaki bir çocuğun annesinin yazdığı mektup duygulandırdı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören çocuklar sağlıklarına kavuşmasının ardından taburcu edildi. İsmi açıklanmayan çocuğu korona tedavisi gören bir anneni mektubu ise duygulandırdı. Duygulandıran mektupta yazanlar ise, " Öncelikle büyük bir endişe ve korku ile hastaneye yatıp, daha sonra ne kadar emin ellerde olduğumuzu hissetmek tarifi anlatılmaz bir duygu. Kendi evladını eşini sevdiklerini görememek pahasına, başka bir annenin evladının acılarına dokunabilmek, onlara merhem olup görmeye çalıştığı puslu gözlüklerin arkasında tebessüm eden naif bir ses Yüreğine dokunmuş kocaman bir fedakarlık. Ben bu emeğin karşılığının olmadığına inanıyor ve size sonsuz teşekkürlerimi minnettarlığımı arz ediyorum. Siz bizim puslu gözlerle bakan kalplere dokunan kanatsız meleklerimizsiniz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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