Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber

Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Türkiye'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber
22.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:50

Dünya korona virüs ile mücadelesini sürdürürken, Türkiye'den sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye salgınla mücadelede dünyaya örnek olurken, entübe ve yoğun bakım hastalarında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Bursa Şehir Hastanesinde iki aydır tedavi gören ve yaklaşık bir ayını solunum cihazına bağlı olarak geçiren 65 yaşındaki korona virüs hastası R.Ş., sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı. Yoğun bakım tedavisinin ardından servise çıkarılan R.Ş., "Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum" dedi.

Bursa'da 2 ay önce ateş, titreme ve nefes darlığı şikayeti olan 65 yaşındaki R.Ş., Covid-19 ön teşhisi ile Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu süreçte hastanede tedavisine başlanan R.Ş. yaklaşık bir ayı solunum cihazına bağlı olarak tedavi görürken, 10 gün de cihaza bağlı olmadan yoğun bakım tedavisine devam edildi. Yoğun bakım tedavisi tamamlanan hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde servise alındı.

Hasta ile ilgili olarak bilgi veren Uzm. Dr. Gülbahar Çalışkan, "Hastamız tam 2 aydır yoğun bakım ünitemizde takip edilmekteydi. Bunun 1 ayını solunum cihazına bağlı halde geçirdi. 10 gündür solunum cihazından ayrı. Öncesine ait sadece istemik kalp hastalığı vardı. Takipleri sırasında akciğer damarlarının bir tanesinde tıkanıklık da tespit ettik. Ama bütün tedavilerimize cevap aldık. Onu şu anda sağlıklı bir şekilde kliniğe götüreceğiz. Bu süreç içerisinde de çok fedakar bir şekilde çalışan tüm hemşire arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

Yoğun bakımdan servise alınmanın mutluluğunu yaşayan 65 yaşındaki hasta R.Ş. ise, "Kısaca söylemem gerekirse bu hastaneye geldiğimde pelte gibiydim. Şimdi ise rahatlıkla konuşabiliyorum. 1 gün sonra belki ayağa kalkacağım umudum o. Şu anda eskisine nazaran harika hissediyorum. Çünkü eski halimi bildiğim için şu an çok güzel hissediyorum. Hastalığa ancak buraya geldikten sonra vakıf oldum, hastalığımın ne olduğunu buraya gelince öğrendim. Öğrendikten sonra makineye bağlanmam, beni biraz korkuttu. İnsanların başına gelmeden önce vücut işaret veriyor. Bu işaretleri iyi görmemiz lazım. Bunlara dikkat etmek lazım, hele belli bir yaşın üstündekiler bu işaretlere çok dikkat etsinler" ifadesinde bulundu.

Eşini ve çocuklarını çok özlediğini ve onları çok sevdiğini dile getiren R.Ş., "Başta buraya gelişimi sağlayan kişilere, ardından sihirli ellere sahip doktorlarıma ve hastane personeline çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hastanenin ihtimamlı ve dikkatli personeli var, personele çok teşekkür ediyorum. Doktorların, hemşirelerin, hastane personelinin bana davranışlarından, benimle ilgilenmelerinden dolayı hepsine çok minnettarım. Elinize emeğinize sağlık herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

R.Ş. son olarak, "Sosyal mesafe ile ilgili söylenenlere uyalım. Aradaki mesafeyi koruyalım. Çünkü bunların hepsi biz insanların lehine ve yararına söylenen şeyler. Bu uygulamalara uymamız lazım" diyerek vatandaşları da uyarmayı ihmal etmedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Haber
Son Dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz Haber
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı Haber
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı Haber
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama Haber
Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
Koronayı fırsat bilip yapılan kaçak villanın ömrü 10 gün sürdü! Sahibi tarafından yıkılıyor
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 380 bin 300 liraya geriledi
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Kayseri'de, sarıkız cinsi örümcek tedirginlik yarattı
Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Galatasaraylı Belhanda'ya Araplardan sonra Real Betis ve Sevilla da talip oldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Şarkıcı İrem Derici erkek tercihini anlattı: Kaslı, döşü kıllı esmerleri beğeniyorum
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Jennifer Lopez Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ivan Obradovic
Daha Fazla İzmir Antalya Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursa'da korona ile mücadelede sevindirici haber - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 13:51:02. #1.14#
title