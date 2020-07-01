Bursa'da 'korona dalgası'
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Bursa'da 'korona dalgası'

Bursa'da asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler şarkılar eşliğinde koronaya meydan okudu.

Bursa'da 'korona dalgası'
01.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:34

Bursa'da asker uğurlamasında sosyal mesafeyi hiçe sayan gençler şarkılar eşliğinde koronaya meydan okudu.

Olay, dün akşam Bursa Otobüs Terminalinde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlamak için terminale gelen gençler askere gidecek olan arkadaşlarını sosyal mesafeyi hiçe sayarak havaya atıp şarkılar söyledi. Korona virüsüne meydan okuyan gençlerin o anları cep telefonu kamerasıyla çekti

Gençlerin sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske de takmadıkları dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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