Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da 5 katlı bir binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Yangın, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıtkı. Evin mutfak kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını farkeden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri apartmanı tahliye ederken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın anında dairede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA