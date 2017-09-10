Bursa'da korkutan yangın



BURSA'da, Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi'nde bir apartmanın üst katında başlayan yangın diğer binalarada sıçradı. İtfaiyenin diğer binalarda oturanları tahliye ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor



Merkez Osmangazi İlçesi Karaman Mahallesi'nde bugün 4 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin 6 araç ile müdahale ettiği yangın çevredeki 5 evde sıçradı. Yangın söndürme çalışması devam ederken itfaiye ekipleri diğer binalarda oturanları tahiye etti. dumanlardan zehirlenen bir itfaiye görevlisi bekleyen ambulans ile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takviye itfaiye araçlarının da istendiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.



Olayla ilgili soruşturmaya başlandı