Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü Bursa'nın Gemlik ilçesi dolgu alanında çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi dolgu alanında çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Gemlik Belediyesi Cihatlı mahallesi altında bulunan dolgu alanında yangın çıktı. İtfaiye ve dozerler yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, etrafa koyu bir duman ve koku yayıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal