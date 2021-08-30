Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü Bursa'nın Gemlik ilçesi dolgu alanında çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.