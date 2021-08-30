Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü Bursa'nın Gemlik ilçesi dolgu alanında çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesi dolgu alanında çıkan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Gemlik Belediyesi Cihatlı mahallesi altında bulunan dolgu alanında yangın çıktı. İtfaiye ve dozerler yardımı ile yangın kontrol altına alınırken, etrafa koyu bir duman ve koku yayıldı.

Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika! Bursa'da dolgu alanınki yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hurşit Topal

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