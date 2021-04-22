Bursa'da korkutan yangın
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Bursa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da korkutan yangın Bursa'da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti.

Bursa'da korkutan yangın

BURSA - Bursa'da ikinci katta çıkan yangına mahalleli müdahale etti.

Olay, Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle mutfakta dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden mahalli durumu itfaiye ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri gelmeden müdahale eden mahalleli büyük faciayı önledi. Gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri ise yangın ile ilgili soruşturma devam başlattı.

Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın
Bursa'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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