Bursa'da korkutan yangın..

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Eşref Dinçer Mahallesi İbadet sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın orta katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Kontrollü şekilde boşaltılan binanın elektrik ve doğalgazı kesilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında yaralanan olmazken daire kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor. - BURSA