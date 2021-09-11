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Bursa'da korkunç olay

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Bursa'da korkunç olay

Bursa'da kimliği belirsiz caniler Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü.

Bursa'da kimliği belirsiz caniler Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü. Boyun kısmında açılan kurşun deliği ile karaya vuran Yunus balığını o halde bulan vatandaşlar gözlerine inanamayıp tepki gösterdiler.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu fark etti. Balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü görünce şaşkına döndüler. Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Bursa'da korkunç olay

Bursa'da korkunç olay

Bursa'da korkunç olay

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