Bursa'da korku dolu anlar: Üst geçit alev alev yandı

Bursa'da korku dolu anlar: Üst geçit alev alev yandı Bursa'da yakın çevre yolunda bulunan üst geçit alevlere teslim oldu, o anlar kameralara yansıdı Bursa yakın doğu çevre yolunda bulunan yaya üst geçidi alevlere teslim oldu.

Bursa'da korku dolu anlar: Üst geçit alev alev yandı

Bursa'da yakın çevre yolunda bulunan üst geçit alevlere teslim oldu, o anlar kameralara yansıdı

BURSA - Bursa yakın doğu çevre yolunda bulunan yaya üst geçidi alevlere teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Yakın Doğu Çevreyolu Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi yakınlarındaki üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta yaşayan vatandaşların ısınmak için yaktığı ateş sonucu yanmaya başlayan üst geçit kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu Bursa istikameti kısa süreli trafiği kapatılırken, itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yanan üst geçidi söndürmeyi başardı. Yangının sönmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR