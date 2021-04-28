Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa yakın doğu çevre yolunda bulunan yaya üst geçidi alevlere teslim oldu.

Bursa yakın doğu çevre yolunda bulunan yaya üst geçidi alevlere teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, sabah saat 10.00 sıralarında Yakın Doğu Çevreyolu Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi yakınlarındaki üst geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta yaşayan vatandaşların ısınmak için yaktığı ateş sonucu yanmaya başlayan üst geçit kısa sürede alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu Bursa istikameti kısa süreli trafiği kapatılırken, itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucu yanan üst geçidi söndürmeyi başardı. Yangının sönmesinin ardından trafik tekrar ulaşıma açılırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı
Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü, 3 evin küle döndüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Son dakika! Ölüm anne ve kızını yangında yakaladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Derya Yanık Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Sergen Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bursa'da korku dolu anlar...Üst geçit alev alev yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:23:56. #1.16#

title