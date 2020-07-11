Bursa'da korku dolu anlar...Alevler siteye ulaşmadan söndürüldü Bursa'da korku dolu anlar.

Bursa'da korku dolu anlar...Alevler siteye ulaşmadan söndürüldü

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Denizde balık tutanlar da o anları görüntüledi.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Büyükkumla Mahallesi 6 Nolu cadde üzerindeki çalılık alanda sigara izmaritinin gelişigüzel atılması yüzünden yangın çıktı. Kuru otlar tutuştu. Alevler büyüdü çalılıklar yanmaya başladı. Alevler siteye ve çam ağaçlarına sıçramadan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise panik anlarını denizden görüntüledi.

Yangın bir saatte söndürülürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA