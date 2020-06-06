Bursa"da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı
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Bursa"da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı

Bursa"da korku dolu anlar.

06.06.2020 15:19 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:25

Bursa"da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı

Bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahallede korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

BURSA - Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Apartman boşaltılırken, çevredeki binalara sıçrama riskine karşı itfaiye ekipleri teyakkuza geçti. Dumandan etkilenen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Deimirtaş Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın çatı katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 10 itfaiye aracı sevk edildi.

Yangın sebebiyle bina boşaltılırken, polis ekipleri alevlerin yan binalara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşları uyardı. Yangın ise havadan görüntülendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sürüyor.

Bursa'da korku dolu anlar...4 katlı bina yangın sebebiyle boşaltıldı

Kaynak: İHA

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