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Bursa'da Kore gazisine son görev

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel
Bursa'da Kore gazisine son görev

- Bursa'da Kore gazisine son görev Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

- Bursa'da Kore gazisine son görev

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren Kore gazisi Kemal Rubacı için cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, Muhabir Gaziler Derneği Selami Seymen ile Siyasi parti temsilcileri ve kalabalık cemaat katıldı.

Gazinin cenazesi Kemalpaşa mahallesinde bulunan Kavaklaraltı Mezarlığında defnedildi.

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Son Dakika Haberleri
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