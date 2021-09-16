Bursa'da Kore gazisine son görev - Haberler
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Bursa'da Kore gazisine son görev

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kemal Rubacı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Kemal Rubacı askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren Kore gazisi Kemal Rubacı için cuma Mahallesi'ndeki İshakpaşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden, Muhabir Gaziler Derneği Selami Seymen ile Siyasi parti temsilcileri ve kalabalık cemaat katıldı.

Gazinin cenazesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Kavaklaraltı Mezarlığı'nda defnedildi. - BURSA

Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'da Kore gazisine son görev

Bursa'da Kore gazisine son görev

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