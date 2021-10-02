Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı - Haberler
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Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı Bursa'da genç kız köprülü kavşak üzerine çıkarak atlamak istedi.

BURSA (İHA) - - Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

BURSA - Bursa'da genç kız köprülü kavşak üzerine çıkarak atlamak istedi. Polis ekipleri; yoğun ikna çabasının ardından genç kızı son anda kurtardı. Vatandaşlar ise polis ekiplerini alkışladılar.

Olay merkez Yıldırım ilçesinde Mimarsinan Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, genç kız batçık üstüne çıkarak kendini atmak istedi. Genç kızı görenler durumu polis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler genç kızı ikna etmeye çalıştılar. Ama genç kız ikna olmadı. Yoğun uğraşlar sonucu genç kızın bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri genç kızı çıktığı yerden tutarak kurtardı. Çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarını çıkararak görüntü çektiler. Vatandaşlar genç kız kurtarıldıktan sonra polis ekiplerini alkışladı. Genç kız tedavi edilmek üzere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Berktuğ Öncü - Son Dakika Haberleri
Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

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Haber: Bursa'da köprüden atlamak isteyen genç kız, polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı - Haberler
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