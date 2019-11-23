Bursa'da köpekten kaçarken çıktığı duvardan düşen genç ağır yaralandı

23.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:36

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir köpekten kaçmak için çıktığı duvardan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Hayriye Mahallesi'nde dolaşan O.A'ya, (17) başıboş bir köpek saldırdı.

Korkan O.A, yüksek bir duvara çıktı. Burada dengesini kaybeden genç duvardan düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri O.A'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Durumu ağır olan O.A. daha sonra Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA