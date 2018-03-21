Bursa'da Konut Satışlarında Düşüş

Bursa'da, şubat ayında konut satışında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş yaşandı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da şubat ayında 3 bin 848 konut satıldı.

Konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında azaldı.

Şubat ayında konutların 2 bin 36'sı ilk el, bin 812'si ikinci el satışı olarak gerçekleşti.

Bursa'da satışı yapılan 3 bin 848 konuttan ipotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 azalarak bin 229, diğer satışlar ise yüzde 7,5 artarak 2 bin 619 olarak gerçekleşti. Kentte ipotekli satış yapılan konutlardan 670'i ilk satış, 559'u ikinci el satış oldu.

Şubat ayında 134 konut yabancılara satıldı.