Bursa'da Konut Satışları Düştü
Bursa'da, nisan ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 düşüş yaşandı.
Bursa'da, nisan ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 düşüş yaşandı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da nisan ayında 4 bin 40 konut satıldı.
Konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 oranında azaldı.
Nisan ayında konutların 2 bin 60'ı ilk satış, bin 980'i ikinci el satış oldu.
İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalarak bin 220, diğer satışlar ise yüzde 7,3 azalarak 2 bin 820 olarak gerçekleşti.
Nisan ayında 150 konut da yabancılara satıldı.