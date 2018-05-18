Bursa'da Konut Satışları Düştü

Bursa'da, nisan ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 düşüş yaşandı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da nisan ayında 4 bin 40 konut satıldı.

Konut satışları, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 oranında azaldı.

Nisan ayında konutların 2 bin 60'ı ilk satış, bin 980'i ikinci el satış oldu.

İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,8 azalarak bin 220, diğer satışlar ise yüzde 7,3 azalarak 2 bin 820 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında 150 konut da yabancılara satıldı.