Bursa'da konut satışları arttı
Bursa'da, kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artış yaşandı.
Bursa'da, kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artış yaşandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da kasım ayında 4 bin 901 konut satıldı.
Konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,7 oranında artarak 4 bin 901'e ulaştı.
Kasım ayında konutların bin 812'si ilk satış, 3 bin 89'u ise el satış olarak gerçekleşti.
İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 712,5 artarak bin 690, diğer satışlar ise yüzde 3,9 artarak 3 bin 211 oldu.
Kasım ayında Bursa'da yabancılara 128 adet konut satışı yapıldı.