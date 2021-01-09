Kontrolden çıkıp oto galeri dükkanına çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan elektronik eşya yüklü tır oto galeri dükkanına çarparak devrildi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkan elektronik eşya yüklü tır oto galeri dükkanına çarparak devrildi.
Yalova istikametine seyreden Mustafa T. idaresindeki 34 DL 8738 plakalı tır, İznik kavşağını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan tır, 7 araca çarptıktan sonra bir oto galeri dükkanına daldı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptıkları yaralı tır sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Kapanan yol 2,5 saatlik çalışmanın ardından çekicilerle tırın kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk