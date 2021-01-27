Bursa'da kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü öldü
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Bursa'da kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü öldü

27.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:56
Bursa'da kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Orhangazi-İznik karayolunda seyreden Ozan İzci (36) idaresindeki 16 AJH 141 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Hızla savrulduğu zeytinlikte 3 ağaca çarpıp devrilen aracı görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, İzci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücünün cesedi, İznik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz

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