Bursa'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti
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Bursa'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti

27.02.2021 08:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:25
Bursa'da kontrolden çıkarak yan yatan kamyoneti vatandaşlar düzeltti

Bursa İnegöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı.

Bursa İnegöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yan yattı. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, yan yatan kamyonet çevredeki vatandaşlar ve polis yardımıyla düzeltildi.  

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişi Köprülü Kavşağında meydana geldi. İnegöl istikametinden Bursa istikametine dönmek isteyen Hüseyin Kahraman(40)  yönetimindeki 16 ANA 432 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Metrelerce savrulan kamyonet virajı da alamayarak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada devrilen kamyonette mahsur kalan sürücü Hüseyin Karaman'ı vatandaşlar kurtardı. Polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde kontrolü yapılan Karaman kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, devrilen kamyonet çevrede bulunan vatandaşlar ile polis ekipleri tarafından kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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