Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yan yola uçtu.

BURSA (İHA) - Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yan yola uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 19.40 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Ömer Metin Gültekin (41) idaresindeki 34 CKR 476 plakalı otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan aydınlatma direğine daha sonra kaldırımın üstünden yan yola uçtu. Kaldırımda herhangi bir yayanın bulunmaması ise faciayı önledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Ömer Metin Gültepe ve Hasan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ömer Metin Gültepe hastaneye giderken ambulansta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B. ise hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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