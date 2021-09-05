Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu.

Bursa'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Y. kontrolündeki 16 L 1084 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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