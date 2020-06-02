Bursa'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bir sitenin duvarına çarptı.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
02.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil bir sitenin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ahmet Türkel çevre yolunda meydana geldi. Faruk D. idaresindeki 16 KIN 25 plakalı otomobil çevre yolunda seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bir sitenin bahçesine vurarak durabildi. Kazada sürücü ile Enes Ü. ve Onur Ş. yaralandı. 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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