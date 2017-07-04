Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada aracı sürücü öldü.



Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi Emek Kavşağı'nda meydana geldi. Mudanya yönünde giden 16 JY 118 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şahıs Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü.



Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimlik tespiti için çalışma yürüten polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.



- Bursa