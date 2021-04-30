BURSA'DA, KONTROL NOKTASINDA 5 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Bursa'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, oluşturulan denetim noktalarında araç kuyrukları oluştu.

Bursa'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, oluşturulan denetim noktalarında araç kuyrukları oluştu. Acemler Kavşağı'nda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00'da başladı. Kısıtlamanın ilk gününde, polis ekipleri kentin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Kentte, araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı Acemler Kavşağı'nda kurulan uygulama noktasında, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı