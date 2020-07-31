Bursa'da konteyner hırsızlığı yapan kişi tutuklandı Bursa'da, tarım arazilerindeki konteynerleri çalan kişi tutuklandı.

Bursa'da, tarım arazilerindeki konteynerleri çalan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çeşitli tarım bölgelerinde konteynerlerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, konteynerlerin vinçle götürüldüğünü belirledi.

Ekipler, incelemeler sonucunda, vinç operatörlerinin olaydan habersiz olduğunu, konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığını tespit edildi.

Yakalanan M.M.Ş, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA