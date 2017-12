Bursa'da Kongre Turizmi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa'da 2017'de 13 fuar düzenlendi. Biz, 2018 yılı içinde Merinos AKKM'de 11 fuar organizasyonu planlıyoruz." dedi.



Aktaş, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın kongre turizminden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla Merinos AKKM'de çıtayı daha da yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.



Merinos AKKM'yi hem Türkiye, hem de dünyaya tanıtmak zorunda olduklarını belirten Aktaş, "Uluslararası kongrelerin Bursa'ya getirilmesi konusu, sadece bizim değil, tüm Bursa'nın amacı olmalı. Bursa'da 2017'de 13 fuar düzenlendi. Biz, 2018 yılı içinde Merinos AKKM'de 11 fuar organizasyonu planlıyoruz." diye konuştu.



Kongre merkezinin hizmete açıldığı 2010'dan bu yana yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:



"Bu etkinlikler, kent ekonomisine ciddi katkılar yapıyor. İstanbul'da 3, İzmir'de 2, Ankara ve Bursa'da bir olmak üzere Türkiye'de 7 kongre merkezi var. Bursa'ya uluslararası kongre getirilebilmesi için kentin kongre turizmine yönelik yapılanmasının tüm yönleriyle tamamlanmış olması gerekiyor. Bu, uzun soluklu bir süreçtir. Burada 150 milyon dolarlık çok ciddi bir yatırım var. Bence doğru bir proje.



Böyle bir kazanımın daha rantabl kullanımıyla alakalı 2018 yılı ve sonrası için bazı hedefler koyduk. Turizmin tüm dinamiklerine önemli görevler düşüyor. Bizim Bursa ve kongre merkezini her alanda tanıtma ve pazarlama zorunluluğumuz var. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenleri yapacağız, tüm imkanları seferber edeceğiz."



Aktaş, Merinos AKKM'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018'de de konser, tiyatro, festival, sergi, yarışma, müsabaka, konferans ve panel gibi birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin gerçekleştirildiği bir merkez olmaya devam edeceğini aktardı.



Merinos AKKM'nin "kongre merkezi" formatına uygun şekilde kullanılması gerektiğini dile getiren Aktaş, "Merinos AKKM, Uluslararası Kongre Merkezleri Birliği'ne (AIPC - International Association of Congress Centers) ile Uluslararası Kongre ve Toplantı Derneği'ne üye. Ayrıca IMEX, IBTM, ACE of MICE gibi kongre sektöründe dünyanın önde gelen fuarlarında stant açarak, yeni bir kongre destinasyonu olarak Bursa, tanıtılıyor." ifadesini kullandı.