Bursa'da komşusunu öldüren sanık hakim karşısında

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde komşusunu tüfekle öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tunay T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Nizamettin Güngörmüş'ün annesi, kız kardeşi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Üzgün ve pişman olduğunu belirten sanık, maktul ile 17 yıllık komşu olduklarını, 13 yıl kendisiyle görüşmediğini anlattı.

Son birkaç yıldır tekrar görüşmeye başladıklarını ifade eden Tunay T, komşusunun bahçesine uyuşturucu bitkisi dikmek istediğini, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığını, daha sonra da aralarında sıkıntı olduğunu anlattı.

Olay günü maktulün çiçeklerini ezdiğini ve kendisine küfrettiğini iddia eden Tunay T, "Korkutmak amacıyla tüfeği ayaklarına doğrultarak ateş ettim. 2 el ateş ettim, maktul yere düştü. Yanına yaklaşınca tüfeği almaya çalıştı. Bu sırada göğsüne doğru ittirince tüfek patladı ve yaralandığını gördüm. Evime gittim. 4 değil 2 el ateş ettim. Öldürme ya da yaralama niyetiyle hareket etmedim." diye konuştu.

Maktulün annesi Nurten Güngörmüş, sanığın beyanlarının gerçek dışı olduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

Maktulün kız kardeşi Halide A. da ağabeyi ile sanık arasında tartışma olmadığını, sanığın kendilerine neden düşmanlık duyduğunu anlamadığını belirterek, her şeyin planlı bir şekilde sanık tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Avukatların beyanlarının ardından tanık dinlemesine yönelik taleplerin reddine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde 23 Haziran'da evinden çıkan Nizamettin Güngörmüş (60) komşusu Tunay T. tarafından tüfekle vurulmuştu. Güngörmüş olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri

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