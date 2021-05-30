Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (3)

2 TUTUKLAMABursa'da, güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'yi silahla başından vurarak yaralayan Seçkin Ç. ile yanında olduğu öne sürülen Şaban Ö., Hüseyin Y., Fatih K. ve Cüneyt İ.