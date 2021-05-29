Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)
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Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)

Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE ÇIKARTILDIBursa'da, güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'yi silahla başından vurup yaralayan Seçkin Ç. ile yanında olduğu öne sürülen Şaban Ö., Hüseyin Y., Fatih K. ve Cüneyt İ.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE ÇIKARTILDI

Bursa'da, güvercin alışverişi sırasında tartıştığı komşusu Uğur Küçükiğridere'yi silahla başından vurup yaralayan Seçkin Ç. ile yanında olduğu öne sürülen Şaban Ö., Hüseyin Y., Fatih K. ve Cüneyt İ., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evlerinde yakalandı.

Sorgusunda suçunu kabul eden Seçkin Ç.'nin, "Uğur sürekli güvercinlerimi çalıyordu. Kendisini defalarca uyarmama rağmen çalmaya devam etti. Bir kez daha uyarmak için arkadaşlarımla yanına gittim. Konuşurken, cebindeki tornavida ile bana saldırdı. Kendimi korumak için tabancamı çıkartıp ateş ettim. Pişmanım" dedi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA,


Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)
Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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Bursa'da komşuların güvercin pazarlığı kanlı bitti, 1 ağır yaralı (2) - Haberler
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