Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı

23.12.2020 08:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 08:28

Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, komşusu O.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

O.M. yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıdı. Kaçan şahıs ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı
Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı
Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı
Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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