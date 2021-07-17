Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda

Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA'da, doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler, izleme projesi kapsamında kurulan fotokapanlar ile görüntülendi.

BURSA'da, doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler, izleme projesi kapsamında kurulan fotokapanlar ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Bursa'nın Kızıl Geyik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında belirlenen koordinatlara fotokapanlar kurdu. Fotokapanlarla dişi, erkek ve yavru kızıl geyikler görüntülendi. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa ili genelinde fotokapan ile kızıl geyik izleme çalışması yürütülüyor.  Çalışmalar kapsamında, kızıl geyikler dişi, erkek ve yavru bireyler olarak takip edilmekte, elde edilen veriler ışığında, avlanması yasak olan türün yoğun olduğu alanlarda koruma ve kontrol çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Yapılan izleme ve envanter çalışması ile Bursa ili ve ilçelerinde kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında arttırılması hedeflenmektedir" denildi.


Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda
Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti eski Milletvekili Ali Koyuncu, 53 yaşında hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mustafa Er Metin Oktay Burak Elmas Abdullah Avcı Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 13:51:53. #1.15#

title