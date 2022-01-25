Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi
Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Haberler | Güncel

BURSA'da 5 gündür kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlar poşet, leğen, kızak ve patenlerle sokak aralarında kaydı.

BURSA'da 5 gündür kar yağışı etkili olurken, kentte yaşayanlar poşet, leğen, kızak ve patenlerle sokak aralarında kaydı.

İl genelinde 21 Ocak'ta başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 12, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaştı. Karın keyfini çıkarmak isteyenler sokağa çıkarak kaydı. Hamamlıkızık Mahallesi'nde toplanan kadınlar poşetlerle kayarken, Çağlayan Mahallesi'nde traktörün arkasına bağlanan kızaklarla kayanlar keyifli anlar yaşadı. Gürsu ilçesinde de bir genç buz pateni ile caddede kayarken, bazı vatandaşlar kar altında sabah sporu yaptı. Bir işletmenin kuryeleri de leğen ve bidonlarla paket servis hizmeti sağladı. Renkli görüntüler, cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Bursa'da kızaklı, poşetli, leğenli kar eğlencesi

Demirören Haber Ajansı / Abdulselam Uğur - Son Dakika Haberleri

Ocak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title