Bursa'da kız arkadaşını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı
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Bursa'da kız arkadaşını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı

Bursa'da, kız arkadaşını sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:16
Bursa'da kız arkadaşını sokakta darbeden kişi gözaltına alındı

'da, kız arkadaşını sokak ortasında darbeden kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İ.T, kız arkadaşı N.D'yi 4 Aralık çarşamba akşamı ilçesi 'ndeki bir sokak üzerinde darbetti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İ.T, başlatılan soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete gelen genç kızın ailesinin de şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İ.T'nin ifadesinde, kız arkadaşını kötü yola düşmemesi ve uyuşturucu kullanmaması için darbettiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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