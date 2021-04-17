Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.