Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

13.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 18:13
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kısıtlamayı ihlal eden ve üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan polis ekipleri, Ata Bulvarı'nda T.K'nin kullandığı 34 CVR 211 plakalı otomobili durdurdu.

Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktıkları tespit edilen T.K ile otomobildeki E.R'nin durumdan şüphelenen polis ekibinin yaptığı aramada, E.R'nin üzerindeki sigara kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.

E.R. gözaltına alındı, T.K'ya idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

İlgili Haberler

Eczaneye gittiklerini söyleyerek, kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı
Eczaneye gittiklerini söyleyerek, kısıtlamayı ihlal edenlerin aracından uyuşturucu çıktı
Ablasına televizyon götürdüğünü söyleyip kısıtlamayı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Ablasına televizyon götürdüğünü söyleyip kısıtlamayı ihlal etti, otomobilinden uyuşturucu çıktı
Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı
Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 18:16:24. #1.15#
title