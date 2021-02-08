Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi

08.02.2021 07:27 | Son Güncelleme: 08.02.2021 08:01

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 kişiye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıça Mahallesi'ndeki Azerbaycan Dostluk Parkı'nda 3 kişinin alkol aldığı ve çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, parktakilere evlerine gitmeleri konusunda ikazda bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen şahıslar, ceza yazılacağını öğrenince araçlarına binerek uzaklaşmak istedi.

Polis ekipleri, aracı durdurarak sürücüye alkol kontrolü yaptı. Kontrolde sürücü M.Y'nin 0,98 promil alkollü olduğu belirlendi.

M.Y. ile E.B.Ç'nin avukat oldukları, daha önce de kısıtlamayı ihlalden ceza aldıkları öğrenildi.

Görüntü alan gazetecilere hakarette bulundular

Ekiplerce kesilen cezaya itiraz eden E.B.Ç. ve M.Y, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakarette bulundu.

M.Y'nin aracı otoparka çekildi, alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Şahıslara kısıtlamayı ihlal etmek, alkollü araç kullanmak ve aracın muayenesi olmadığı için toplam 11 bin 100 lira ceza kesildi.

Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi
Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Ali Sunal Ezgi Mola Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Aykut Kocaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kadıköy Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye para cezası kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 08:01:22. #1.15#
title