Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası
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Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden 27 kişiye 85 bin 50 lira para cezası
Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranan 27 kişiye toplam 85 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranan 27 kişiye toplam 85 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa-Ankara karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda bulunan kafede kalabalık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, kafede bulunan 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 40 bin 950 liralık ceza tutanağı düzenledi.

Ekipler daha sonra Doğu Garajı'nda da bazı şahısların da kısıtlamayı ihlal ettikleri ihbarı üzerine harekete geçti.

Burada bulunan 14 kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandıklarını tespit eden ekipler, şahıslara 44 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

Doğu Garajı'nda kuralları ihlal eden kişilere çay servisi yapan işletme hakkında da tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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