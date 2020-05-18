Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve şüpheli kişilere nefes kesen operasyon
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Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve şüpheli kişilere nefes kesen operasyon

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri ve bekçi unsurları yasağa uymayan ve şüpheli kişileri nefes kesen kovalamaca ile gözaltına aldı.

Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve şüpheli kişilere nefes kesen operasyon
18.05.2020 09:31 | Son Güncelleme: 18.05.2020 09:32

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri ve bekçi unsurları yasağa uymayan ve şüpheli kişileri nefes kesen kovalamaca ile gözaltına aldı. O anlar kameraya yansıdı.

Sokakta olan şüphelileri, cemiyet yapanları ve evinde sıcaktan bunalıp dışarı çıkanların belirlenmesinin ardından polis ekipleri araçlarla hemen sokağa çıktı. Kısıtlama kurallarına uymayan vatandaşlar karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, bazı vatandaşlar da sıcaktan dışarı çıktıklarını belirtip kapı önlerinden evlerine girdi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yavuzselim Polis Merkezi Ekipler Amirliği ve çarşı ve mahalle bekçileri sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç manzaralarla karşılaştı. Ulus Mahallesi'nde ekip otosuyla ve yaya olarak kontrol yapan ekipler, sokakta gezen şüphelileri, cemiyet yapanları ve kapı önlerinde oturan vatandaşlar tespit etti. Bunun üzerine sokağa destek olarak 10 polis ekibi ve bekçi unsurları sevk edildi. Polis araçlarını ve mahalle bekçilerini gören vatandaşların bazıları evine dönerken, bazıları kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheli bir kişi nefes kesen kovalamaca ile yakalandı. Gözaltına alınan bu kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da gece boyunca yapılan uygulamalarda sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 20 kişiye 63 bin lira para cezası kesildi. Cezaları ödemeyen kişiler hakkında e-haciz işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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