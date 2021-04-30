Bursa'da kısıtlamaya saatler kala şehir trafiği de kilit

Bursa'da günde 210 bin aracın geçtiği şehrin kalbi durumundaki Acemler Kavşağı'nda 17 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşandı.

Bursa'da günde 210 bin aracın geçtiği şehrin kalbi durumundaki Acemler Kavşağı'nda 17 günlük kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yaşandı. Navigasyonlarda kızaran Acemler ve İzmir yolundaki trafik havadan görüntülenirken, trafik polisleri vatandaşların evlerine kısıtlama öncesi ulaşabilmesi için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Bursa'da 17 günlük kısıtlama öncesi öğleden sonra şehrin bir çok noktasında trafik yoğunluğu oluştu. Haftanın son günü kısıtlamaya saatler kala alışverişe hücum eden vatandaşların oluşturduğu yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.

Özellikle Acemler Kavşağı'ndaki yoğunluğa tüp geçit inşaatı da eklenince sürücüler zor anlar yaşadı.

Bursa'da ayrıca İstanbul İzmir Otobanı şehir merkezi kesimi Mudanya Yolu ile Şehir Hastanesi arasındaki çalışmadan dolayı da trafik kilit duruma gelmiş, bu yoğunluk Mudanya ve İzmir Yolu'nda da aksamalara yol açmıştı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı