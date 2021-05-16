Bursa'da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Bursa'da taraftarlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyları oluşturup, meşale ve marşlar ile kutlama yaptı.

Beşiktaş'ın Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Bursa'da taraftarlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyları oluşturup, meşale ve marşlar ile kutlama yaptı.

Süper Lig'in son haftasına lider giren Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Maçın bitiş düdüğü ile Bursa'da Beşiktaşlı taraftarlar araçlarına binerek şehirde tur attı. Özellikle ana caddelerde bir araya gelen taraftarlar, uzun araç konvoyları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimini sürdüren polis ve bekçiler, sürücüleri uyararak araçlardan inmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç kornalarına basarak tur atan taraftarlara, güvenlik güçleri tarafından kornalara basmamaları uyarılsa da bir süre sonra araç yoğunluğu oluştu. Öte yandan bayrakları ile şampiyonluk coşkusunu yaşayan Beşiktaşlı taraftarların bazıları araç camlarından sarktığı, bazılarının ise sokağa çıkarak marşlar söylediği görüldü. Polis ekiplerinin ikazlarına uymayarak taşkınlık çıkartan 3 taraftar ise gözaltına alındı.

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Beşiktaşlı taraftarlar şampiyonluğu kutladı
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Şampiyonluğu coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarına Bakan Koca'dan uyarı: Riskten uzak duralım
Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
Bakan Kasapoğlu, şampiyon Beşiktaş'ı kutladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Meral Akşener Sergey Lavrov Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Pınar Altuğ Serdar Ortaç Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Cenk Tosun Caner Erkin Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bursa'da kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 09:32:47. #1.14#

title