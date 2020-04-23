Bursa'da kısıtlamaya rağmen çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Bursa'da kısıtlamaya rağmen çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu.

23.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:21
Bursa'da kısıtlamaya rağmen çocuklara 23 Nisan sürprizi

Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik otobüsündeki bando ekibi evlerini Türk Bayrakları ile süsleyen çocukların ayağına gidip konser verdi. Hacivat ve Karagöz de çocukları eğlenderdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülke genelinde olduğu gibi Bursa'da da farklı etkinliklere sahne oluyor. Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan çocuklar için sürpriz hazırladı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Hacıvat-Karagöz orta oyuncularını taşıyan 23 Nisan otobüsü, mahalle mahalle dolaşarak, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar için mini konserler verdi, gösteriler düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan nedeniyle çocuklara yönelik hazırladığı etkinlik, Yunuseli'deki BGC Sitesi'nden başladı. 23 Nisan otobüsünü görür görmez ellerinde Türk bayraklarıyla evlerinin önüne çıkan çocuklar, söylenen marşlara eşlik etti, Karagöz-Hacıvat orta oyununu kahkahalarla izledi. Yunuseli'den başlayarak, Ataevler ve Özlüce ile diğer mahallelerde gün boyunca süren etkinlik sırasında bazı vatandaşlar, evlerinin balkonunda, aile bireyleriyle birlikte yapılan gösterilere eşlik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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