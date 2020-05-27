Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı
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Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdıRAMAZAN Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

27.05.2020 00:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:51

Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

RAMAZAN Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa'da kısıtlamanın bitmesine dakikalar kala dışarı çıkan vatandaşlara ceza yağdı. Ceza yazılan Cemil G., Geceleri dışarı çıkmaktan keyif alıyorum dedi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 45 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala ekipler, Acemler Kavşağı, Heykel Caddesi, Darmstad Caddesi gibi şehrin işlek noktalarında kontrollerini arttırdı.

SİGORTASIZ ARAÇLA KISITLAMAYI İHLAL ETTİ

Polis ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde 01 BUA 80 plakalı aracı durdurdu. Ekipler, sürücü Lokman E. ve yanında bulunan Naim T.?nin izin belgesi ve otomobilin de sigortasının olmadığını tespit etti. İhlalde bulunan iki kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL idari para cezası yazdı. Otomobil ise çekici yardımıyla yediemin otoparkına çekildi.

'GECELERİ SOKAĞA ÇIKMAKTAN KEYİF ALIYORUM'

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine yarım saat kala ekipler, İnönü Caddesi üzerinde Rıfat Ü. idaresindeki 16 SDJ 36 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü Rıfat Ü. ile birlikte otomobilde bulunan Hüseyin E., Ferdi E. ve Cemil G.?nin izin belgeleri olmadığı tespit edildi. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada cezanın eve gönderileceğini öğrenen Rıfat Ü. Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar? dedi. Cemil G. ise Geceleri sokağa çıkmaktan keyif alıyorum? diye konuştu. 4 arkadaşa, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Bursa'da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala ceza yağdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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