Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti
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Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın ettiİsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı.

01.06.2020 02:18 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:22

Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda trafikte yoğunluk yaşanırken, İnegöl ilçe merkezine çıkmak isteyen vatandaşlar polis engeliyle karşılaştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs yayılımının kontrol altına alınması amacıyla alınan tedbirler kapsamında 15 şehirde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısı saat 00.00'da sona erdi. Kısıtlamanın kalktığı ilk dakikalarda Bursalılar yağışlı havaya rağmen sokağa çıktı. Kısıtlamanın ardından kentin işlek caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı. Gece yarısı evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, Altıparmak Caddesi, İzmir-Ankara karayolu ve Kent Meydanı'nda trafik yoğunluğunun yaşanmasına neden oldu.

İLÇE MERKEZİ GİRİŞLERİNE POLİS ENGELİ

İnegöl ilçesinde de kısıtlamanın sona ermesinin ardından yağışlı havaya rağmen vatandaşlar sokaklara akın ederken ilçe merkezinde yoğun trafik yaşandı. Merkeze uzak birçok mahallede oturanlar araçlarıyla ilçe merkezine hareket ederken polis engeliyle karşılaştı. Ahmet Akyollu, Nuri Doğrul ve İstiklal caddelerinde kontrol noktaları oluşturan ekipler, araç geçişlerine izin vermedi.

Bursa'da kısıtlamanın ardından vatandaşlar sokaklara akın etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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