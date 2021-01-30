Bursa'da kısıtlamada kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı
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Bursa'da kısıtlamada kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı

30.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:20
Bursa'da kısıtlamada kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek bir kahvehanede kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye 40 bin 950 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Değirmenönü Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin camlarının siyah perdelerle kapatıldığını ve içeriye çok sayıda kişinin girip çıktığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi.

Ekipler, kahvehanedeki 13 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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